Stor snøskredfare fleire stader i landet

innenriks

Kraftig vind, mykje nedbør og stigande temperaturar gir stor fare for naturleg utløyste skred. Raudt farevarsel er skrive ut for Helgeland og nordover til Ofoten, Lofoten og Vesterålen, ifølgje varsom.no.

På Vestlandet er det på Sunnmøre, Indre Fjordane, Voss og Hardanger faren for skred er størst. Også her er det skrive ut raudt farevarsel.

Folk i områda blir oppmoda til å halde seg unna skredterreng.

I Troms og Vest-Finnmark er faren for snøskred betydeleg. Det same gjeld for delar av Rogaland, Innlandet og Trøndelag.

(©NPK)