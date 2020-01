Solberg håper Frp vil vere med på «rett politikk»

innenriks

Statsministeren understrekar at det i tida framover ikkje berre er regjeringspartia ho må bli samd med, på same måte som då regjeringa tidlegare bestod av to og tre parti.

– Vi kjem til å vere opptatt av kva desse tre partia meiner om politikk. Så vil vi då håpe at Frp vil vere med på det som er rett politikk, med preget sitt på det. Elles vil vi måtte sjå andre vegar, seier Solberg, som synest det er trist at Frp går ut av regjeringa.

– Eg forventar ikkje anna enn at Frp kjem til å stå for sakene sine i Stortinget basert på programmet sitt. Samtidig har vi ei felles historie, med mange viktige saker og ting som vi har fått gjennom, seier Solberg.

(©NPK)