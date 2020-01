innenriks

– Eg har respekt for at Frp har eit anna standpunkt fordi dette var ei vanskeleg vurdering. For meg var det rett at guten kom heim til Noreg og dermed fekk hjelp, sa statsministeren.

– Det har ikkje vore intensjonen min å karakterisere standpunktet eller moralen til andre parti, men det hadde ikkje vore mogleg for meg og Høgre å la vere å handle av omsyn til ro i regjeringa, heldt ho fram.

