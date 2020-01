Sentralstyremedlem meiner det er svært sannsynleg at Frp forlèt regjeringa

innenriks

Staahle, som også er statssekretær for Monica Mæland (H), seier til Dagsavisen at han merkar seg at verken Venstre eller KrF synest å vere villig til å innfri dei nye krava frå Frp.

– Eg er 99 prosent sikker på at den fleirtalsregjeringa vi har no, ikkje er ei fleirtalsregjering innan kort tid. No skal vi ha dette møtet klokka 12.00, der saka skal debatterast i sin heilskap, så får vi sjå kvar vi landar etter det, seier han til avisa.

Det ekstraordinære landsstyremøtet i Frp heldt ved 12.50-tida framleis på i partilokala i Karl Johans gate.

