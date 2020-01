Posten og Aktiv Norgesdistribusjon AS skal levere aviser på kvardagar og laurdagar

innenriks

Måndag vart dei to selskapa kunngjorde som vinnarane i Samferdselsdepartementets anbodskonkurranse.

Frå 1. juli i år blir omdelingsfrekvensen for post halvert frå fem dagar i veka til annankvar dag, som tyder tre dagar éi veke og to dagar den andre.

Posten Noreg AS er vald til leverandør av såkalla motsyklisk distribusjon på vekedagane, som inneber levering av abonnementsaviser på vekedagar når posten ikkje lenger blir levert.

− Eg er svært fornøgd med at Posten vann anbodet og skal halde fram med å levere aviser måndag til fredag. Tildelinga har skjedd i skarp konkurranse med fleire andre aktørar. Med Posten som leverandør blir dette ein saumlaus overgang for både avisutgivarar og avisabonnentar, seier konsernsjef Tone Wille i Posten til Nationen.

Varer ut juni 2022

Avtalen om laurdagsomdeling med selskapet Aktiv Norgesdistribusjon AS trer ikkje i kraft før 15. januar 2021. Årsaka er at Samferdselsdepartementet har ein avtale med selskapet Easy2You om dette fram til den datoen.

Både kontrakten for laurdagsomdeling og motsyklisk distribusjon på vekedagane varer ut juni 2022.

Statleg kjøp av avisomdeling i område som er utan eige avisbodnett, er ei overgangsordning og skal bidra til å førebu avisbransjen på omstillinga i bransjen og den dagen staten ikkje lenger kjøper avisomdeling i desse områda.

Det statlege kjøpet kjem til å dekkje rundt 15 prosent av det norske papiravisopplaget til abonnementsavisene.

Lågare enn ramma

I juni 2019 fekk Samferdselsdepartementet i oppgåve av Stortinget å innføre distribusjon av aviser på dei dagane Posten ikkje lenger skal levere post innanfor ei totalramme på 255 millionar kroner i året. Resultatet av konkurransen vart totalt 165 millionar kroner, altså lågare enn ramma.

– Abonnentane vil få avisene sine akkurat som i dag, samtidig som staten kjøper avisomdeling rimelegare enn vi la til grunn då konkurransen vart kunngjord. Konkurransen har altså vore bra for både avisabonnentane i distrikta og skattebetalarane. Dette viser at konkurranse verkar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i ei pressemelding.

I konkurransen fekk Samferdselsdepartementet tilbod frå dei tre selskapa Easy2You – Logistikk og Transport AS, Posten Noreg AS og Aktiv Norgesdistribusjon AS.

