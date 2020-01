NRK: Frp kallar inn til krisemøte

innenriks

Medlemmer av landsstyret i Frp er bedne om å halde seg tilgjengelege for landsstyremøte per telefon frå og med måndag klokka 12. Det opplyser det som blir skildra som sentrale kjelder i partiet til NRK.

Planen har vore at Frp-leiar Siv Jensen skal møte statsminister Erna Solberg (H) for å drøfte krava frå Frp til å fortsetje i regjering.

Ein skissert frist for Solberg til å svare har ifølgje NRK vore måndag om éi veke, 27. januar. Då skal Frp halde ein strategikonferanse.

Men NRK skriv at det søndag kveld, etter møtet i partileiinga, kom ei uventa innkalling til landsstyremøte.

I innkallinga heiter det at «partileiinga ønsker å informere landsstyret om den aktuelle situasjonen og inviterer til telefonkonferanse måndag».

Ei kjelde seier til kanalen at det er mogleg Frp forlèt regjeringa om kort tid utan å i det heile stille nokre krav til Solberg.

Bakgrunnen for saka er avgjerda til regjeringa om at hente ei terrorsikta kvinne og hennar to barn til Noreg, ei avgjerd Frp er sterkt imot.

