KrF-topp: – Mindretalsregjering vil gi oss utfordringar

– Ei regjering utan Frp vil gjere det vanskelegare for KrF å få gjennom sakene sine, slår fylkesleiar Oddny Helen Turøy i Rogaland KrF fast overfor Dagen.

Ho peikar på bioteknologi som eit døme på eit felt der det kan vere vanskelegare for KrF å få gjennomslag når dei ikkje kan forhandle seg fram til eit fleirtal i regjering. Ein av KrFs store sigrar i Granavolden-plattforma var vetorett i saker som gjeld bioteknologi.

Også Venstre kan miste fleire av sigrane sine, medgir Venstre-leiar Trine Skei Grande på spørsmål frå NTB. Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark har uttala til Dagbladet at han fryktar at mellom anna rusreforma kan ryke.

Sjølv om Frp skulle gå ut av regjering, reknar ein i KrF med at partiet vil vere ein del av det parlamentariske grunnlaget til regjeringa i Stortinget. Samtidig er ein spent på kor godt samarbeidsklimaet vil vere. Viss Frp går ut med høgt støynivå, kan det få konsekvensar for korleis ein jobbar framover på Stortinget, seier ei sentral plassert kjelde til Dagen.

Ifølgje avisa skal sentrale kjelder ha opplyst at KrF måndag morgon ikkje har byrja på nokon slagplan i tilfelle Frp faktisk trekkjer sine sju statsrådar ut av regjering. Samtidig har KrF-nestleiar og statsråd Olaug Bollestad avlyst ei statsrådsreise til Malawi. Det blir grunngitt med at ho ønskjer å vere til stades på sentralstyremøtet i forkant av KrFs landskonferanse no til helga.

