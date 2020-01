Intern strid i LO om lakseskatten

innenriks

– No har vi fått utvalsrapporten til gjennomsyn, og forbundet vårt og også Fagforbundet meiner det er gode grunnar til å støtte opp under synet til fleirtalet. Det vil vi vere ganske tydeleg på, og den debatten må vi ta internt i LO òg, seier leiar Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor til E24.

Leiar Mette Nord i Fagforbundet seier til E24 at det er eit prinsipp at skatte- og avgiftssystemet skal ha ein omfordelande effekt og at ingen næringar bør skjermast.

Eit regjeringsoppnemnt utval gjekk i fjor haust inn for at oppdrettarane bør betale grunnrenteskatt. Representantar frå LO, NHO og KS avviser ein slik skatt. Også LO-forbunda Fellesforbundet og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) støttar mindretalet i utvalet som meiner ein slik skatt er feil.

Leiar i NNN, Anne Berit Anker Hansen, seier til E24 at dei ikkje støttar utvalet fordi dei fryktar arbeidsplassar vil bli flytta ut.

– Industrien er ikkje så stadbunden som mange vil ha det til, seier ho.

Anker Hansen vil ikkje kommentere ein eventuell strid i LO før saka er ferdig behandla i organisasjonen.

Utvalsmedlemet i LO er òg i utakt med andre delar av fagrørsla. YS har overfor E24 tidlegare uttrykt støtte til «oljeskatt» på oppdrett.

Forslaget til utvalet er sendt ut på høyring, og høyringsfristen går ut om tre veker. Ei rekke kommunar og næringslivsorganisasjonar har allereie uttalt seg kritisk til forslaget frå utvalet.

