Hagen opnar for at Jensen bør gå av

Hagen ser Frp-exiten som ein sjanse til å «byggje opp igjen Frp», ifølgje TV 2.

– Det ville ikkje vore unaturleg om ein drøftar samansetjinga av leiinga. Siv har gjort ein kjempeinnsats. Ho fekk partiet inn i regjering, men no er partiet ute av regjering. At det blir ein diskusjon om nye kostar for å skape begeistring, er naturleg, seier Hagen.

Han viser mellom anna til at partiet hadde ei oppslutning på 30 prosent då han sjølv gjekk av som leiar, medan partiet i dag ligg rundt 10 prosent.

Siv Jensen har vore tydeleg på at ho vil halde fram som leiar. Nestleiar Terje Søviknes har òg sagt til TV 2 at Jensens posisjon i partiet er solid.

