Grande bekymra for Venstre-sigrar ved Frexit

innenriks

På spørsmål frå NTB medgir Grande at Venstres ulike sigrar i regjeringsplattforma står i fare dersom dagens fleirtalsregjering skulle ende som ei mindretalsregjering med Frp i opposisjon.

– Ja, det er klart. Det blir ein heilt annan måte å jobbe på overfor Stortinget. Men då må vi ha ambisjonar om at vi skal klare å finne nye arbeidsmåtar viss vi først blir sette i den situasjonen, seier Grande.

Regjeringa står i den alvorlegaste krisa si etter at Høgre, Venstre og KrF tvinga gjennom eit vedtak mot Frps vilje om å hente heim ei IS-sikta kvinne og barna hennar frå Syria.

– Vi gjorde eit vedtak som vi var veldig klar på at vi meinte var rett. Og så skjønner eg at det var vanskeleg for dei. Dei må berre bestemme seg for kva dei vil, seier Grande om diskusjonane som no går føre seg i Frp om å gå ut av regjeringa.

– Er det bra eller dårleg for Venstre om Frp går ut av regjering?

– Det er to ulike regjeringar med to ulike forhold til Stortinget som må jobbe på to ulike måtar, men utover det trur eg ikkje skal karakterisere kva som er lett og vanskeleg, seier Grande.

