Frp kallar inn til krisemøte om regjeringsspørsmålet

innenriks

Medlemmer av Frp-landsstyret er bedne om å halde seg tilgjengeleg for landsstyremøte per telefon frå og med måndag klokka 12. Det opplyser det som blir beskrive som sentrale kjelder i partiet til NRK.

– I dag skal vi ha eit landsstyremøte, og landsstyret er det organet som skal ta stilling til både regjeringsspørsmålet og andre viktige spørsmål, stadfesta Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim på Politisk kvarter måndag morgon.

Planen har vore at Frp-leiar Siv Jensen skal møte statsminister Erna Solberg (H) for å drøfte Frp-krava til å halde fram i regjering.

Ein skissert frist for Solberg til å svare har ifølgje NRK vore måndag om éi veke, 27. januar. Då skal Frp halde ein strategikonferanse på Gardermoen.

Kan forlate regjeringa

Men NRK skriv at det søndag kveld, etter møtet i partileiinga, kom ei uventa innkalling til landsstyremøte.

I innkallinga heiter det at «partiledelsen ønsker å informere landsstyret om den aktuelle situasjonen og inviterer til telefonkonferanse mandag».

Ei kjelde seier til kanalen at det er mogleg Frp forlèt regjeringa innan kort tid utan å i det heile stille nokon krav til Solberg.

Søndag ettermiddag var Frp-leiar Siv Jensen, nestleiarane Sylvi Listhaug og Terje Søviknes og parlamentarisk leiar Hans Andreas Limi samla på partikontoret i Oslo for å diskutere kva krav som skal stillast for å halde fram i regjeringssamarbeidet.

Etter møtet sa Jensen til den frammøtte pressa at ho skal møte Solberg måndag og informere om kva Frp har kome fram til. Verken tid, stad eller kven som skal delta på møtet, er kjent.

– Dolka i ryggen

Regjeringskrisa har oppstått i kjølvatnet av avgjerda hennar om å bidra til å hente heim ei terrorsikta norsk kvinne og dei to barna hennar, det eine av dei ein visstnok alvorleg sjuk gut.

Avgjerda vart tatt i fjor haust, men vart kjent først 14. januar. Også Frp har ønskt å hjelpe barnet heim, men ikkje kvinna.

Fire fylkesleiarar i Frp uttalte søndag til Aftenposten at dei ber Jensen ta partiet ut av regjering.

– Det er like greitt å gå ut av regjering no. Frp har vorte dolka i ryggen på ein slik måte at vi ikkje lenger kan snakke om noko samarbeid med dei andre partia, seier Johan Aas i Innlandet Frp.

Også ni av stortingsrepresentantane til partiet seier at partiet må gå ut, ifølgje TV 2. Fire av dei 26 representantane til partiet på Stortinget meiner likevel at partiet må bli og heller finne ei løysing.

