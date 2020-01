Frp-arar opprørte over Solbergs utsegner om moral

innenriks

– Utspelet frå Erna Solberg har opprørt utruleg mange Frp-arar. Vi føler det blir stilt spørsmål ved moralen vår. Eg håper det kjem ei unnskyldning, for det var ganske hard kost, seier fylkesleiar i Oslo Frp Tonje Ims Larsen til NRK måndag.

Det var til TV 2 førre veke at Solberg sa at det var moralsk rett å hente den sjuke guten heim saman med søstera og mora.

– Når den alvorlege situasjonen allereie hadde oppstått, så vart den absolutt ikkje betre når statsministeren gjekk inn på å forklare dette som eit moralsk rett val. Der det var Høgre, Venstre og KrF som hadde gjort det moralsk rette valet. Som hadde ryggrada fordi dei hadde tatt dei rette omsyna, medan Frp hadde då feil moral og feil ryggrad og hadde tatt dei galne vala. Det er klart at sånne ting provoserer, seier òg innvandringspolitisk talsmann for partiet Jon Helgheim til NRK.

Liv Gustavsen, fylkesleiar i Viken, skriv i ein SMS til NTB at situasjonen er alvorleg, og at det ikkje har gjort saka betre ved at statsministeren har drege inn moral.

Ims Larsen seier at slik som stoda ser ut no, ser det ut til at Frp er på veg ut av regjeringa.

– Eg ser jo at situasjonen har vorte mykje vanskelegare. Så det kan bli ein vanskeleg manøver å bli verande i regjering. seier Larsen til NRK.

Frp-leiinga har kalla inn sentralstyret til telefonkonferanse om saka klokka 12 i dag. Det er òg varsla at partileiar Siv Jensen skal overrekkje kravlista frå partiet til statsministeren i dag.

