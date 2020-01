Dødsbrannen i Ytrebygda starta truleg i skotørkar

innenriks

Undersøkingane rundt brannårsaka er framleis ikkje sluttførte, men så langt tyder alt på at brannen kom av ein elektrisk feil på ein skotørkar plassert i vaskerommet i førsteetasjen i huset, skriv Vest politidistrikt i ei pressemelding måndag.

Krimteknikarane frå politiet og Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) skal gjere ytterlegare undersøkingar og dessutan undersøkje nye apparat av same merke og modell for å for finne ut om det kan vere ein produksjonsfeil.

Viss det skulle vise seg at det dreier seg om ein produksjonsfeil, vil DSB gå ut med modell og merke.

Det var i 6.45-tida laurdag for drygt to veker sidan veke at brannen braut ut i den eine delen av ein tomannsbustad i bydelen Ytrebygda like ved Flesland. Ei mor (41) og tre døtrer på 7, 9 og 14 år døydde på sjukehus, medan faren og éin av sønene overlevde bustadbrannen. Den andre sonen var på overnattingsbesøk.

Den førebelse obduksjonsrapporten viser at dødsårsaka truleg heng saman med at brannen produserte svært mykje røyk, og at dette var avgjerande for at dei fire omkom, har bergenspolitiet tidlegare opplyst om.

