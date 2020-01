Åtvaring til Solberg: No skal Frp føre eigen politikk

innenriks

Fleirtalsregjeringa til Solberg (H) levde i ganske nøyaktig eitt år. Måndag var det slutt då Framstegspartiet trekte seg frå samarbeidet etter ein dag spekka med politisk dramatikk.

Både Solberg og Frp-leiar Siv Jensen gir uttrykk for håp om vidare samarbeid i Stortinget. Men ein forsmak på kva som no er i vente for mindretalsregjeringa med Høgre, Venstre og KrF, kom raskt.

– Utgangspunktet vårt er ikkje å setje inn Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister, det har det aldri vore. Men det er opp til regjeringa å føre ein politikk som Frp kan støtte, seier Frp-nestleiar Sylvi Listhaug.

Ho understrekar overfor NTB at partiet no vil følgje sitt eige partiprogram, noko òg Jensen legg vekt på.

Granavollen

Solberg seier dei tre regjeringspartia framleis kjem til å legge Granavollen-plattforma frå i fjor vinter til grunn for samarbeidet sitt. Ho håper Frp vil halde fram eit «nært og konstruktivt» samarbeid i Stortinget.

– Eg forventar ikkje anna enn at Frp kjem til stå for sakene sine i Stortinget basert på programmet sitt. Samtidig har vi ei felles historie med mange viktige saker og ting som vi har fått gjennom, seier ho til NTB.

– I dag har Siv Jensen peika på meg som statsminister. Basisen er valresultatet til fire parti i 2017, legg Solberg til.

Likevel er Frps behov for å markere seg sterkare enn partiet fekk til i eit – ifølgje Jensen – grått og kjedeleg regjeringsprosjekt, noko av grunnen til at partiet no går ut av regjeringa. Det er derfor eit ope spørsmål kor medgjerleg Frp blir i Stortinget.

Samtidig blir ikkje Stortingets samansetning endra. Der har framleis dei fire borgarlege partia fleirtal, i det minste fram til valet i 2021.

Nytt mannskap

Samtidig stadfestar både KrF og Venstre at dei ønskjer å halde fram i regjering med Høgre, noko som betyr at Solberg må snikre saman eit nytt mannskap. Dei sju Frp-statsrådane forsvinn no ut. Det betyr at Solberg må finne mellom anna ein ny finansminister, ein ny olje- og energiminister og endå ein gong ein ny justisminister.

Tidspunktet for ei ny rokering er langt frå ideelt. Medan KrF gjekk inn i regjeringa for berre eitt år sidan, står både Høgre og ikkje minst Venstre midt oppe i kompliserte, interne personkabalar.

For både Venstre og Høgre ville det truleg vore meir tenleg eventuelt å endre statsrådane sine etter partilandsmøtet i vår. I Venstre kan heile eller delar av partileiinga bli bytt ut. Både partileiar Trine Skei Grande og nestleiar Ola Elvestuen sit i regjeringa.

Når ei ny regjering reint faktisk kjem på plass, er framleis uvisst. Statsrådane sit til dei får avskjed i nåde hos Kongen i statsråd. I dag har Høgre åtte statsrådar i tillegg til statsministeren, medan Venstre og KrF har tre kvar.

Høgdramatisk

Frp-exiten etter over seks år i regjering kom brått, og prosessen gjekk raskt. Sist veke sprakk nyheita om at regjeringa har bidratt til å hente heim ei terrorsikta kvinne og dei to barna hennar frå Syria, mot Frps vilje.

Avgjerda førte til opprørsstemning i Frp, også blant normalt regjeringstru partitoppar. Alt tyder på at partileiinga undervurderte opprøret i eigne rekker, og at det aldri vart grunnlag for å legge fram ei formell kravliste for Solberg.

I staden vart Solberg på eit møte måndag formiddag orientert om at Jensen ville tilrå landsstyret sitt å gå inn for å gå ut av regjeringa seinare same dag.

Nokre minutt over klokka 13.30 kunngjorde Jensen at Frps historie som regjeringsparti var over for denne gongen.

