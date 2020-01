Ordknapp Solberg helste norsk Nato-bidrag av garde

innenriks

9. desember tok Noreg over kommandoen for Natos ståande maritime styrke frå USA, og fregatten fungerer no som flaggskip for styrken.

Oppdraget går ut på å forsvare Nato-farvatn. Sjøstyrkane seglar, patruljerer og trenar i Europas farvatn, og flåtane er dei første til å rykke ut om det skulle bli behov for det.

Statsminister Erna Solberg sa under besøket at Noregs bidrag viser at vi tar vår del. Ho meiner at å ha kommando i den ståande styrken, gjer det norske forsvaret trent på samhandling.

– Eg synest det er utruleg fint å komme på besøk for å sjå litt av forsvarskrafta Noreg har. At vi no har to av fire kommandoar under norsk leiing, viser kva jobb vi gjer òg på den maritime sida for Nato, sa ho.

Ville ikkje kommentere Frp-krav

Om bord på fregatten hadde journalistar frå mange mediehus møtt opp for å få ein kommentar frå statsministeren om Frps varsla krav til dei andre regjeringspartia for å halde fram i regjeringa. Men Solberg var svært ordknapp rundt dette temaet.

Ho avviste likevel at ho har fått nokre krav frå partiet og viste til møtet ho skal ha med Frp-leiar Siv Jensen måndag.

– Frp må no gjere vala og posisjonane sine, så får dei komme til meg, og så får vi snakke om det, sa statsministeren.

Noreg har kommando

I Natos ståande maritime styrke stiller Noreg med leiing i form av styrkesjef flaggkommandør Yngve Skoglund (54) og med fregatten KNM Otto Sverdrup. Styrken skal dei neste månadene segle i Nord-Atlanteren og Austersjøen.

Onsdag tok Noreg òg ovet kommandoen for Natos ståande mineryddarstyrke i Nord-Europa, SNMCMG1. Kommandoskiftet skjedde under ein høgtideleg seremoni på Akershus festning i Oslo. Danmark har det siste året hatt kommandoen over styrken.

Også denne styrken har i perioden norsk leiing ved kommandørkaptein Henning Knudsen-Hauge, som saman med staben sin held til på det tyske logistikkfartøyet FGS Donau. Flåten vil etter kvart bestå av ni fartøy, blant dei det norske mineryddingsfartøyet KNM Rauma.

– Godt verna

Det er andre gongen ein norsk fregatt står på skarp beredskap for Nato sidan fregatten KNM Helge Ingstad havarerte i november 2018.

Sjølv om det er éin fregatt mindre, at det nye forsyningsskipet KNM Maud må ligge til kai grunna avvik, og at KNM Otto Sverdrup i tida framover vil vere opptatt med Nato-oppdrag, understreka forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), som også var med på omvisinga, at Noreg er godt verna.

– Vi bruker mange kapasitetar for å passe på Noreg. Når vi får KNM Maud opp å køyre igjen, endrar situasjonen seg formidabelt og vi får ein veldig god kapasitet.

