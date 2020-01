Nord-Noreg under lupa i Ap

innenriks

Fredag var partileiinga og heile stortingsgruppa til Arbeidarpartiet samla til seminar i Tromsø. Der var eit hovudspørsmål kva partiet skal gjera for å vinna tilbake veljarar i nord fram mot valet i 2021.

Men Ap har ikkje oppskrifta klar heilt enno.

Eit eige nordområdeutval er sett ned og skal leggja fram ein rapport over sommaren. Men så langt har utvalet berre halde eitt møte.

Samtidig går programarbeidet føre seg. Men Ap vil ikkje hoppa rett til konklusjonane. Først skal partiet ta seg tid til å gjera ein grundig analyse av kva problem som må løysast, forklarer partileiar Jonas Gahr Støre.

– Og det synest eg vi er godt i gang med. Vi byrja dette arbeidet rett før jul, seier Støre til NTB.

Nederlag

Ap fekk 12.431 færre stemmer i Nordland, Troms og Finnmark i kommunevalet i 2019 enn i 2015.

Samtidig har Arbeidarpartiet mista 17 ordførarar i dei nordlegaste fylka. Enkelte av dei på grunn av kommunesamanslåingar, men dei fleste fordi veljarar har strøymt til andre parti, og då spesielt til Senterpartiet.

– Vi er framleis det leiande partiet i Nordland, Troms og Finnmark. Men vi har tapt i ein landsdel der folk opplever at dei ikkje blir høyrde, ikkje blir sett. Og i mange samanhengar har Arbeidarpartiet hatt ordførarar og fylkespolitikarar som har måtta forvalta og fronta ein politikk påført av eit stortingsfleirtal som har jobba mot distrikta, seier Støre.

Samtidig har Senterparti-politikarane vore gode til å setja ord på frustrasjonen, innrømmer han.

Turismestrid

I Nordkapp kommune vart valet ein rein massakre. Ap fall frå ti til tre mandat, medan SV og Sp kapra fleirtalet og gjorde slutt på 72 år med Ap-styre.

Bakteppet var ein opprivande diskusjon om kven som skulle få inntektene frå turismen. Ap sa nei til offentleg forvaltning. I staden fekk private aktørar halda fram med å ta inngangspengar til Nordkapplatået.

– Vi landa på eit standpunkt som gjorde at vi tapte valet, konstaterer Kjell-Valter Sivertsen, nestleiar i Nordkapp Ap.

– Innbyggjarane har eit sterkt ønske om at inntektene skal falla til kommunekassen.

Regionparadoks

Finnmark Ap-fylkesleiar Kristina Hansen, som var ordførar i Nordkapp fram til valet, trekkjer òg fram regionreforma som ein viktig del av forklaringa.

– Regionreforma var ei dårleg sak for oss. Og det er eit paradoks, for det var ikkje prosjektet vårt. Men vi sit med ansvar i fylket, og vi måtte ta ansvar då det ikkje fanst fleire politiske moglegheiter. Det vart vi nok straffa for, seier Hansen til NTB.

No meiner ho nøkkelen til å koma på offensiven igjen er å laga ein politikk som gjer at folk i distrikta får tilbake trua på Arbeidarpartiet som eit parti som vil byggja Nord-Noreg. Då handlar det mellom anna om skredsikring og opne vegar. Men òg om at ressursar som fisk, olje og gass ikkje berre må bli vunne ut og blir sende rett ut av landsdelen utan at det får ringverknader på land.

– Vi er lut lei av pratet om moglegheitene i nord, utan at det blir aktivitet igjen, seier Hansen.

