Gjellestadskipet er mest sannsynleg frå tidleg vikingtid

Dei første undersøkingane av tilstanden på skipet er no ferdige og vart presenterte fredag.

Skipet vart funne på Gjellestad i Halden i 2018. I to veker i august og september i fjor vart det gjennomført forundersøkingar på skipsgrava. Då vart det kjent at kjølen var funnen i god stand.

Tidleg vikingtid

Skipet har no vorte datert, og det kan tidlegast ha vorte bygt i år 733 e.Kr., men er mest sannsynleg frå tidleg vikingtid. Prøvar viser at bevart treverk i skipet er angripe av sopp. Det er derfor under «hurtig og gjennomgripende nedbrytning», ifølgje ein førebels rapport som er overlevert til Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren.

Årsaka er senking av grunnvasspegelen som tillèt oksygen å trengja heilt ned til kjølen av skipet.

Det er tidlegare funne til saman tre vikingskipsgraver her i landet. Det siste funnet vart gjort for over 100 år sidan, då Osebergskipet vart funne ved Tønsberg i 1904. Gokstadskipet vart funne ved Sandefjord i 1880, medan Tuneskipet vart funne ved Fredrikstad i 1867.

Utgraving

I kva grad det skal bli ei større utgraving, skal diskuterast i tida som kjem. Rapporten konkluderer med at ei snarleg utgraving blir tilrådd for å sikra kunnskaps- og formidlingspotensialet.

– Me meiner det er på sin plass med ei større utgraving av heile jordet, seier arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen i Viken fylkeskommune.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) meiner det må ei utgraving til, særleg sidan dette er noko Riksantikvaren tydeleg tilrår:

– Då er det ikkje eit spørsmål «om», men då må me få det på plass, seier Elvestuen.

