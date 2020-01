Durek Verrett seier han har gjort Märtha Louise forlegen

innenriks

Verrett kjem med fråsegnene i podkasten The Life Stylist. Han seier at han vart overraska over merksemda rundt kunngjeringa av forholdet deira, ifølgje Dagbladet.

Han kallar det eit sjokk.

– Eg gret til kjærasten min, låg i senga og skalv. Uansett kvar eg gjekk ut av døra, var det eit kamera i ansiktet mitt, seier han.

Han fortel òg at han får opplæring i norsk kultur og kva han bør og ikkje bør seie.

– Det er som eit krasjkurs. Eg gjer mykje feil, eg skal vere ærleg om det. Eg har gjort nokre alvorlege feil, eg har ført skam over henne, kongefamilien og barna hennar, og eg må ta ansvar for dei tinga eg har gjort. Eg er ikkje perfekt, og eg hevdar heller ikkje at eg er det, seier han.

