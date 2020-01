Zola-prisen til Thee Yezen Al-Obaide

innenriks

– Han blir tildelt prisen for den modige kampen sin og det langsiktige arbeidet sitt for å fremje eit inkluderande og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, tranpersonar og andre ikkje kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn i Noreg, heiter det i grunngivinga.

Al-Obeide er grunnleggjar og assisterande generalsekretær av Salam, som er den første organisasjonen i Norden for homofile, lesbiske, bifile og tranpersonar med muslimsk bakgrunn.

Salam vart stifta i 2017 under mottoet «Ingen er født haram».

Organisasjonen fekk besøk av kronprins Haakon i august i fjor.

– No som kronprinsen har anerkjent oss, håper vi at ringverknadene vil spreie seg til andre delar av samfunnet – til politikarar, til våre eigne og til moskeane, sa Al-Obeide til NTB etter besøket.

Thee Yesen Al-Obeide har sjølv stått fram som homofil muslim og har fått drapstruslar etter å ha gått i Pride-paraden i Oslo.

Zola-prisen vart stifta i 1998. Tidlegare vinnarar er mellom anna menneskerettsforkjempar Arne Viste og den somaliske debattanten og forfattaren Sumaya Jirde Ali.

Prisen blir tildelt personar som ope og uredd har avdekt eller motarbeidd forhold som truar menneskeverd, demokrati og rettssikkerheit i Noreg.

(©NPK)