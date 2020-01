Trygdeskandalen: SV varslar mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)

innenriks

SV-leiar Audun Lysbakken viser til at saka har fått store konsekvensar for livet til fleire tusen menneske.

– Denne saka stinkar klassejuss, og den verste rettsskandalen i nyare norsk historie. Når saka er så alvorleg og offera blir så hardt råka, må den ansvarlege statsråden ta det politiske ansvaret. Offera må få rettferd, seier han til NTB.

Den manglande tilliten har to hovudgrunngivingar: Alvoret i saka og konsekvensane for offera, og at alarmen kunne og burde gått før.

Når skandalen er så stor, og vanlege menneske har vorte straffa så hardt av staten utan lov og rett, må det føra til konsekvensar òg for dei på toppen, krev SV.

Samtidig peikar partiet på at Hauglies departement ved ei rekkje tidspunkt hadde opplysningar som kunne og burde ført til at alarmen gjekk og alvoret i saka vart avdekt.

Forklaringsproblem

Hauglie ber det politiske ansvaret for saka, sidan Arbeids- og velferdsetaten (Nav) er underlagd Arbeids- og sosialdepartementet.

– Me har sett at Hauglies forklaringsproblem har vakse for nesten kvar nye opplysning i saka. I høyringa gav ho ikkje god nok forklaring på spørsmåla som ikkje var svara på, tvert imot kom det fleire nye opplysningar som gjorde saka meir alvorleg, derfor har me ikkje tillit til statsråden, seier Lysbakken.

Tidlegare har berre partiet Raudts eine representant på Stortinget støtta mistillit mot Hauglie.

Korkje Arbeidarpartiet eller Senterpartiet har førebels konkludert i saka etter den opne høyringa i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sist veke.

Brukar tid

I helga sa partikjelder til VG at Ap truleg går inn for mistillit mot statsråden. NTB får stadfesta at det heller i den retninga, men Ap vil ikkje ta stilling til spørsmålet no. Partiet vil bruka prosessen rundt innstillinga frå kontrollkomiteen til å landa spørsmålet.

Hjå Senterpartiet blir det ikkje fastsett noko ekstraordinært gruppemøte om saka. Etter det NTB forstår, vil Sp respektera komitébehandlinga og prosessen der før ein konklusjon om mistillit eller ikkje blir trekt.

Kontrollkomiteen, der både SV, Sp og Ap sit, skal drøfta saka att tysdag. Dermed kan Sp eventuelt drøfta saka på gruppemøtet sitt.

«Full tillit»

Men sjølv om ein samla opposisjon skulle gå for mistillit, betyr ikkje det at Hauglies dagar som minister er talde.

Dei fire regjeringspartia har som kjent fleirtal på Stortinget. Hauglie sit dermed trygt med mindre anten Venstre, KrF eller Framstegspartiet vender henne ryggen – eller statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg bed henne om å trekkja seg.

Førebels er det ikkje noko som tyder på det.

– Eg har full tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, sa Solberg i kontrollhøyringa fredag.

Kjernen i saka er at Nav sidan 2012 har feiltolka ei EU-forordning som gir rett til å ta med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar til andre EØS-land. Minst 78 personar kan vera dømde på gale grunnlag for trygdesvindel på grunn av dette.

(©NPK)