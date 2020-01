innenriks

– Det har gått tre snøskred i området Lillefjellet/Holmbukt ved Honningsvåg. Vegen (E69) i området er sperra, og politiet ber trafikantar om å respektera sperringane, skriv Finnmark politidistrikt på Twitter.

Politiet opplyser vidare at dei har evakuert eitt hus, og at det blir lagt planar for evakuering av ytterlegare sju husstandar.

Ifølgje NVEs varslingsteneste varsom.no er det stor snøskredfare langs Finnmarkskysten måndag og dei neste dagane.

(©NPK)