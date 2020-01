Svak oppgang på Oslo Børs

innenriks

Mest omsett vart Equinor, som enda ned 0,7 prosent. Deretter følgde Frontline (-1,9), Telenor (+0,8), NEL (+3,8) og Mowi (+0,3).

Bustadriggselskapet Prosafe var børsvinnaren måndag blant dei mest omsette selskapa og var opp 9,2 prosent ved 17-tida.

Det skjer etter at det vart kjent at Prosafe ikkje har gitt opp planane om å fusjonere med Floatel, ifølgje E24. I juni kunngjorde bustadrigg-selskapa Prosafe og Floatel International at dei ønskte å fusjonere. Fusjonsplanen inneber at Prosafes aksjonærar blir eigarar av 55 prosent av det samanslåtte selskapet. 28. oktober sa likevel Konkurransetilsynet nei til fusjonen.

Sjømatsektoren auka med 1,1 prosent, energisektoren gjekk ned 0,5 og shippingsektoren gjekk ned 0,1 måndag.

Også oljeprisen gjekk ned. Eit fat nordsjøolje vart omsett for 64,32 dollar måndag ettermiddag, ned 70 cent.

I Frankfurt var DAX 30-indeksen ned 0,4 prosent, medan CAC 40 i Paris var ned 0,2. I London var FTS 100 opp 0,1 prosent ved 17-tida.

I USA var Dow Jones opp 0,1 prosent i 17-tida, medan S & P 500 var opp 0,3.

I Asia avslutta Nikkei-indeksen i Tokyo opp 0,5 prosent, medan Hongkong-børsen gjekk opp 1,1 prosent.

