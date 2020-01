Spesialeininga vurderer om Jensen-saka må utsetjast

innenriks

Embetet opplyser til NTB måndag formiddag at det framleis ikkje er konkludert i spørsmålet om i kva grad den svært omfattande straffesaka mot tidlegare polititopp Eirik Jensen må utsetjast. Borgarting lagmannsrett skal etter planen halda fram behandlinga av den gjenopptatte ankesaka etter jule- og nyttårsferien tysdag.

Presthus, som var leiar for Spesialeininga for politisaker, var éin av to aktorar i maratonsaka som omfattar skuldingar om betydelege narkotikalovbrot og korrupsjon. Han døydde brått av hjartestans måndag 7. januar.

