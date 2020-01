Kriseteamet og politiet til stades på skulen der drepen 21-åring jobba

innenriks

Oslo kommunes kriseteam, politiet og representantar for bydel Søndre Nordstrand var måndag til stades ved Seterbråten skule, der 21-åringen var ringevikar. NTB får opplyst at det måndag morgon og formiddag vart gått ut breitt med informasjon til elevar og lærarar om drapet i Prinsdal fredag kveld.

– Alle tilsette vart samla på skulen i dag for å markere den tragiske hendinga, snakke saman og få informasjon ein har behov for. I tillegg vil tilsette gå rundt og informere i alle klassane. Alle elevar og vaksne som har behov for det, vil få tilbod om samtale, skriv kommunikasjonsrådgivar Kristine Strømmen i Utdanningsetaten i ein e-post.

