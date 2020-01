Kreftforeningen fekk inn over 20 millionar frå innsamlingar på Facebook

innenriks

– Mange har utruleg sterke historier som grip veldig og engasjerer, og då blir det veldig mange som støttar. Det har jo vorte veldig mykje pengar, seier avdelingsleiar Ellen Døvle Kalland i Kreftforeningen til Vårt Land.

I all hovudsak har organisasjonen fått pengar frå innsamlingar som er starta av privatpersonar. Fjorårets innsamlingar på Facebook utgjer 6 prosent av alle Kreftforeningens innsamla midlar.

Regnskogfondet fekk inn 10,3 millionar kroner på Facebook-innsamlingar i fjor, ifølgje Vårt Land. 8,8 millionar kom i samband med regnskogbrannen i Amazonas.

Leger Uten Grenser fekk inn 9,1 millionar kroner via innsamlingar på Facebook i fjor. Talet for Noregs Røde Kors er 3,9 millionar kroner, Redd Barna fekk inn 2,8 millionar kroner, medan Flyktninghjelpen fekk 1,7 millionar kroner i kassa via det sosiale mediet i 2019, ifølgje Vårt Land.

