Jensen varslar norsk skatt for nettgigantar

– Det må komme ei avklaring i 2020. Jo lenger vi held på, jo større og sterkare veks desse selskapa, seier finansministeren til Klassekampen.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har i fleire år jobba for å få på plass eit felles regelverk som skal sørgje for at dei store IT-selskapa betaler skatt der dei genererer profitt. Det er varsla at ei løysing skal på plass i 2020, skriv avisa.

Nettgigantar som Google og Facebook tar ein stadig større del av den norske annonsemarknaden og betaler minimalt med skatt til Noreg. Dette kan dei gjere fordi hovudkontora deira ligg i lågskattland som Irland.

I oktober la OECD fram eit forslag til rammeverk som 134 land no forhandlar om. Jensen trur på ei løysing, men seier at dersom det skulle vise seg ikkje å vere tilfelle, må ei norsk løysing på plass umiddelbart.

Land som Frankrike har ikkje venta på ei løysing. Dei innførte skatt for digitale selskap i fjor.

