Jensen-saka utsett i to dagar

innenriks

– Grunna bortgangen til leiaren for Spesialeininga, Jan Egil Presthus, vil oppstart bli utsett i to dagar. Første rettsdag etter nyttår blir derfor torsdag, opplyser Borgarting lagmannsrett i ei melding måndag.

Aktor Jan Egil Presthus (59) skal bisetjast tysdag – dagen då Jensen-saka etter planen skulle halda fram etter jule- og nyttårsferien.

Presthus, som var leiar for Spesialeininga for politisaker, var éin av to aktorar i maratonsaka som omfattar skuldingar mot tidlegare polititopp Eirik Jensen om betydelege narkotikalovbrot og korrupsjon. Han døydde brått av hjartestans måndag 6. januar.

