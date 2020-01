Helseutdanningane får nye minstekrav

innenriks

Regjeringa har laga nye minstekrav til sluttkompetanse for ei rekkje utdanningar. Fram til no har det vore krav til tema studentane skal igjennom i studiane. Det har ført til at det har vore forskjellar i kva kandidatane kan når dei skal ut i arbeidslivet, ifølgje ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet.

Pasientar, kommunar og sjukehus har fått vera med på å påverka retningslinene om sluttkompetanse og dermed fått meir innverknad i det faglege innhaldet på utdanningane, ifølgje departementet.

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) opplyser at retningslinene i framtida skal kunna endrast i takt med utviklinga av ny teknologi eller behandlingsmetodar.

I tillegg til legestudiar er det laga nye retningslinjer for audiografar, barnevernspedagogar, bioingeniørar, ergoterapeutar, fysioterapeutar, farmasøytar, kliniske ernæringsfysiologar, optikarar, ortopediingeniørar, psykologar, radiografar, sosionomar, sjukepleiarar, tannlegar, tannpleiarar, tannteknikarar og vernepleiarar. Retningslinene for paramedisin skal snart vera klare.

(©NPK)