Fjellskjeringar langs E18 blir sjekka etter ras

innenriks

Det første raset skjedde 13. desember ved Bommestad i Larvik og førte til at motorvegen vart stengd i begge retningar. Ei fjellblokk vart sprengd før vegen vart opna igjen. Laurdag kveld gjekk eit mindre ras lenger nord på den same motorvegen, mellom Hemtunnelen og Undrumsdalskrysset.

– På bakgrunn av at me har hatt to tette hendingar, så meiner me at det er lurt av oss å gjera det me kan for å vera sikre sjølv og for å kunna gå ut med informasjon for å skapa ro, for å roa trafikantane, seier avdelingsdirektør Stein Roger Nilsen i drift og vedlikehald Statens vegvesen region sør til NRK.

Han meiner likevel at det er trygt å ferdast på vegen.

Det er uklart kor omfattande undersøkingane blir, når dei byrjar og om Vegvesenet skal gjera det sjølv eller henta inn hjelp frå rådgivarar.

– Men dette er ein jobb me tenkjer me må koma i gang med rimeleg fort, seier Nilsen.

