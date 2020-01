Elden meiner Nav-saker tilbake til 1994 må granskast

innenriks

Førebels er berre saker tilbake til 2012 granska, då eit nytt EØS-regelverk vart vedtatt av Stortinget. 78 personar er uskuldig dømde i desse sakene.

Etter å ha vurdert saka meiner advokatkontoret til John Christian Elden at alle saker òg tilbake til 1994 må granskast.

– Konklusjonen vår er at rettstilstanden har vore den same i EØS sidan Noreg vart med i 1994. Dette følgjer av reglar som vart vedtatt i EU allereie i 1971 og 1972. Departementet og Stortinget såg på dette også i 2008, då det vart fastslått at EØS-reglane om rett til å ta med seg trygdeytingar gjekk føre formuleringa i den norske lova ved motstrid, seier advokat John Christian Elden til VG.

– Nav-saker frå 1994–2011 må òg granskast og blir vurderte gjenopna, og dessutan at det blir etterbetalt ytingar til alle som rettvist har mista dei, seier Elden.

(©NPK)