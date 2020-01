Stortinget følgjer opp skarp kritikk av isolasjon i norske fengsel

innenriks

– Hovudregelen er at ein skal ha ei viss mengde timar utanfor cella kvar dag. Det er fengselsstraffa som er straffa. Du skal ikkje ha eit fengsel inne i fengselet, seier direktør Adele Matheson Mestad i Noregs institusjon for menneskerettar.

Høyringa som kontroll- og konstitusjonskomiteen held tysdag, er oppfølging av ein rapport frå Sivilombodsmannen i juni i fjor.

Dåverande sivilombodsmann Aage Thor Falkanger meinte isolasjon og mangel på menneskeleg kontakt i fengsla er så alvorleg at det vart laga ei særskild melding til Stortinget om omfanget. Det er det sterkaste verkemiddelet ombodet har.

Årelang kritikk

Adele Mestad i menneskerettsinstitusjonen viser til tre forhold som kan påverke omfanget:

* Det manglar nasjonale reglar for bruk av isolasjon.

* Det kan komme av avgrensa aktivitetstilbod – noko som ofte handlar om bemanning.

* Mykje av bygningsmassen i norske fengsel er ikkje eigna for fellesskap.

Noreg har i ei årrekke fått internasjonal kritikk frå både FNs torturkomité og Europarådets torturkomité. Både norsk lov og internasjonale menneskerettsstandardar blir brotne med dagens praksis, ifølgje rapporten.

Mestad seier mykje av kritikken tidlegare har vore retta mot forhold i politiarresten og varetekt. No er merksemda vend mot soning i fengsla.

Psykisk sjuke

Ei side ved isolasjon som er særleg alvorleg, er at det i stor grad blir påført innsette som er psykisk sjuke, påpeikar ho.

– Personar med psykiske lidingar har rett på dei same helsetenester som oss andre. Dessutan kan ein bli meir utagerande av å vere isolert, slik at det blir ein vond spiral, seier Mestad.

Rapporten frå Sivilombodsmannen peika òg på for få tilsette og ueigna bygningar som sentrale faktorar. Kriminalomsorgsdirektoratet seier funna stemmer overeins med ei utgreiing etaten sjølv har gjort.

– Isolasjon er ei utfordring frå kriminalomsorga som vi tar på alvor. Vi kjenner oss i all hovudsak igjen i dei funna og tilrådingar som er omtalte i Sivilombodsmannens melding til Stortinget, seier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Manglar oversikt

Noko av problemet er at det ikkje finst påliteleg oversikt over omfanget av isolasjon. Det er betydelege feilkjelder og manglar i tala som finst, blir det påpeika i Sivilombodsmannens rapport.

Rapporten vart laga på bakgrunn av besøk i 19 fengsel gjennom ein fireårsperiode. På grunn av den mangelfulle statistikken skal tala i rapporten sjåast som minimumsestimat.

– Det er sterkt kritikkverdig at forvaltninga, meir enn 20 år etter at Stortingets justiskomité etterlyste slike tal, manglar ei påliteleg oversikt over omfanget av isolasjon i norske fengsel, heiter det i rapporten.

Reagerer på kutt

SVs Petter Eide reagerer sterkt på praksisen, og viser til manglande finansiering og prioritering av ei sårbar gruppe.

– Løyvande styresmakt kuttar løyvingane til fengsla, samtidig som dei veit at det at fører til isolasjon, og dermed tortur, i norske fengsel, seier han.

Meir pengar åleine vil ikkje vere tilstrekkeleg for å rydde opp, meiner han. Han trur bruken òg kan knytast til haldningar og kultur.

– Det handlar også om haldningar, når ein ikkje løyver ressursar til fengsla så kjem det av at ministrar frå Frp vil at det skal vere tøffe soningsforhold. Det er ingen vilje til å gjere soningsforholda betre, fordi dei meiner det verkar avskrekkande. Dette tippar over til alvorlege menneskerettsbrot, seier han.

(©NPK)