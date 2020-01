Tragedien i Tromsø snart ferdig etterforska

innenriks

– Politiet tar sikte på å senda saka til statsadvokaten innan utgangen av februar, opplyser Troms politidistrikt i ei pressemelding fredag morgon.

Mora er sikta for drap på to av sine tre born og drapsforsøk på det siste – ei halvtanna år gamal jente, som var den einaste av dei fire som berga livet. Politiet meiner mora forårsaka dødsfalla til to av jentene. Dei vart alle funne livlause i vatnet ved Fagereng i Tromsø ettermiddagen 2. desember.

Det som hovudsakleg står att i etterforskinga er å gå igjennom ein del elektroniske spor, nokre fleire vitneavhøyr og dei endelege obduksjonsrapportane.

