Rapport: Minst 415 norske barn og unge sendt til utlandet mot sin vilje

Frykta for barnevernet er den viktigaste enkeltårsaka, fortel NRK.

Opplysningane kjem fram i ein ny rapport frå Oslo Economics, som på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet har kartlagt kjennskapet kommunane har til saker om barn etterlatne i utlandet mot sin vilje mellom 2016 og 2018.

Dei fleste av barna har bakgrunn frå Somalia (13 prosent), Syria (8 prosent) og Polen (7 prosent).

Rett til å bestemme

I rapporten blir det anslått at dette gjeld minst 415 barn. Men forskarane fryktar at det er store mørketal og anslår at det kan dreie seg om mellom 600 og 1.400 barn, men at det mest sannsynleg ligg i overkant av 700.

– Det er eit alvorleg og høgt tal. Det er viktig at barn og ungdom som veks opp i Noreg, har rett til å bestemme over eige liv. Ingen skal bli sendt ut av landet mot sin eigen vilje, siger kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NRK.

Frykt for å bli for norske

Kartlegginga er ein del av arbeidet som vart set i gang som følgje av NRKs avsløring om at ungdom risikerer å bli etterlatne på koranskular i Somalia og Kenya.

Basert på tilbakemeldingane til kommunane var 84 prosent av utsendingane heilt eller delvis ein reaksjon på at barnevernet hadde vorte involvert.

Andre viktige motiv for utreise som kommunane har erfaring med, er å hindre at barna blir «for norske» (40 prosent) eller å «styrkje religiøs eller kulturell identitet» (36 prosent).

