Postnord saksøkjer Bane Nor for avtalebrot i Bergen

I ei pressemelding opplyser Postnord at dei har fått beskjed om at dei blir kasta ut av terminalen sin i Bergen innan to år.

– Postnord fekk 10. desember 2019 eit brev om at festeavtalen var sagt opp med verknad frå 1. januar 2022, skriv selskapet.

Det vart gitt eit munnleg varsel om avgjerda i november i fjor.

– Men dette kom som lyn frå klar himmel. No ser vi oss nøydde til å stemne Bane Nor Eiendom AS, som er formell motpart, for retten. Vi har ein uoppseieleg festekontrakt fram til 1. januar 2031, seier marknads- og kommunikasjonsdirektør Ole Andreas Hagen i Postnord Noreg.

Han hevdar at dei vil få store ekstrakostnader viss dei må flytte ut av dagens terminal.

Direktør for jernbaneeigedom Morten Stray Floberghagen i Bane Nor Eiendom har denne kommentar til saka:

– Det er korrekt at Bane Nor Eiendom AS har sagt opp leigeforhold og festeforhold med Postnord, basert på Bane Nors behov for tilpassingar på Nygårdsterminalen. Tilpassingsbehovet har vore diskutert i ein involverande prosess over lang tid, men den endelege løysinga gjekk dessverre ikkje i Postnords favør.

Han stadfestar at dei er usamde om den rettslege tilgangen til oppseiing, men seier at det er god dialog mellom partane.

– Vi håper å komme til semje med Postnord og anerkjenner ønsket deira om å varsle stemning som ein parallell prosess og backup inntil vi har komme til semje, seier han.

