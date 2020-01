Politiet meiner skoavtrykk i Anne-Elisabeth Hagens bustad viser fluktvegen til gjerningspersonane

innenriks

– Me meiner å vita kva skrivarmodell som er brukt, seier etterforskingsleiar Tommy Brøske til Romerikes Blad.

Han understrekar at fleire modellar og varemerke bruker dei same delane i skrivarane sine.

– Så når eg seier kva modell som er brukt, så kan det vera eit titals moglegheiter. Men me meiner altså at me har kome fram til kva slags modell det er snakk om, seier Brøske, som ikkje vil kommentera kva modell det er snakk om.

Siste livsteikn frå Hagen er framleis 31. oktober 2018, og det har ikkje vore ny kontakt med påståtte gjerningspersonar sidan 8. juli.

Politiet trur at Anne-Elisabeth Hagen er drepen.

Skoavtrykk

Politiet har òg undersøkt skoavtrykk i bustaden frå sko av merket Sprox, som det har vorte trakka rundt med fleire stader i huset.

– Dei er avsette på ein måte og på ein stad som seier oss at dei er handlingsrelaterte. Me har no aningar om rørslemønster innandørs i bustaden. Me har òg tankar om korleis ein har kome seg både inn og ut av bustaden, seier Brøske til VG.

Trur fleire står bak

På spørsmål om dette er tydelege svar eller teoriar, svarer Brøske:

– All den tid me ikkje veit kva som har skjedd der inne, så er dette teoriar for oss, men dei er baserte på 14 månaders etterforsking, og me meiner å vita meir no enn før.

Ein av fleire sannsynlege teoriar er at fleire personar står bak ugjerninga mot Anne-Elisabeth Hagen, ifølgje etterforskingsleiaren.

VG får opplyst at det særleg er kompleksiteten i saka som gjer at politiet meiner at fleire står bak.

(©NPK)