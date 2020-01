NHO er misnøgde med kravet til regjeringa om fritt skuleval

innenriks

I fjor varsla regjeringa at dei vil innføre fritt skuleval hos alle dei vidaregåande skulane i landet, der det per i dag er opp til fylka å bestemme inntakssystem. Fritt skuleval er opptak basert på karakterar, i motsetning til nærskulemodellen, der ein må gå på den skulen ein geografisk soknar til. Høyringsrunden gjekk ut 31. desember. Begge lovforslaga til regjeringa inneber at karakternivå åleine avgjer om ein elev får skuleplass.

– NHO avviser begge forslaga, seier Sonja Lovise Berg, avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon i NHO til Klassekampen.

– NHO er i prinsippet for valfridom, og det skal lønne seg å oppnå gode karakterar. Samtidig ser vi at fritt skuleval med karakterbasert inntak kan ha uintenderte negative konsekvensar for nokre elevgrupper, seier Berg.

Ifølgje Utdanningsnytt seier 80 av 140 høyringssvar tvert nei til begge forslaga. Ni av fylka i landet er negative, nesten heile utdanningssektoren, og store aktørar som LO og KS.

Blant motargumenta er svekt lokaldemokrati, fare for skulenedleggingar i distrikta, auka karakterpress i skulen, framveksten av A -og B-skular, og at elevar kan måtte reise langt for å få utdanninga dei har krav på.

