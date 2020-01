Gjerningsmenn fekk med seg millionverdiar i sjokkbrekk i Stavanger

innenriks

– Eit vitne har sett to menn springe frå butikken. Dei bar på ein sekk saman. Vitnet ser at mennene spring i retning mot trappene ned mot Torget. Her sluttar alle spor etter gjerningsmennene, seier politioverbetjent Ivar Riveland i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Butikkeigar Arnt Ove Jøsang anslår at det er stole kamera for mellom 1 og 2 millionar kroner. Dei kostar opp mot 100.000 kroner stykket og stod i låste glasskap.

Den eine gjerningsmannen blir skildra som kraftig bygd og over 180 centimeter høg. Den andre er noko lågare og har mindre kroppsbygging. Begge var iført munnbind, anten ei støvmaske eller medisinsk munnbind.

– Vi er veldig interesserte i å snakke med dei som har vore i området mellom klokka 3.30 og 4.30 natt til fredag. Vi veit mellom anna at det er mange avisbod ute og køyrer rundane sine då, seier Riveland til NTB.

Liknande innbrot

Også i mai 2016 var det eit liknande innbrot i fotoforretninga. Dette vart òg gjennomført ved at ein bil vart køyrd inn i lokalet. Det vart då også stole fotoutstyr for fleire millionar kroner, mellom anna fleire telelinser.

Politiet hadde då både mobile vinningskriminelle og lokale gjerningsmenn i tankane.

– Innbrotet hadde same modus som dette. Vi samanliknar dei to sakene, men det første innbrotet skjedde jo for nokre år sidan og vart ikkje oppklart, seier Riveland, som leiar etterforskinga.

I 2016 vart det stole to bilar i forkant som vart nytta under innbrotet. Fluktbilen vart funnen igjen på Eiganes, ikkje langt unna butikken.

– Etter førre innbrot har vi oppgradert alarmanlegget. Mellom anna har vi fått installert alarm med kamera. Bilete og videoar frå i natt har politiet no fått, seier Jøsang til avisa.

Overvaking og DNA

Bilen som vart brukt til å rygge inn i butikken natt til fredag, stod igjen på åstaden med motoren i gang. Han var stolen frå Tasta, som ligg berre nokre kilometer frå butikklokalet.

Også ein annan bil vart freista stolen i same området. Det blir sett i samanheng med innbrotet.

– Nokon har prøvd å stele ein bil som stod i nærleiken. Denne vart likevel forlaten fordi dei ikkje fekk start på motoren. Sidan dette skjedde i same tidsrom, er det grunn til å setje det i samanheng med innbrotet i fotobutikken, seier Riveland til avisa.

Begge bilane er tatt inn og sikra. Dei vart fredag undersøkte av kriminalteknikarar for mellom anna DNA-spor. Også på åstaden er det gjort sporsikringsarbeid.

Politiet har byrja å sjå gjennom opptak frå overvakingskamera og vil hente inn fleire opptak gjennom fredagen.

