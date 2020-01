innenriks

– Eg veit at det allereie har fått konsekvensar for nokon. Eg er gjord kjend med at E-tenesta har tatt grep mot nokon av sine tilsette, seier Frode Berg til TV 2.

Ifølgje Berg skal det vera fire tilsette som har fått disiplinære reaksjonar.

Etterretningstenesta vil ikkje kommentera påstanden.

