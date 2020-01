Drapssikta nordmann framleis i varetekt i Sverige

innenriks

Han vart framstilt for forlengt varetektsfengsling i Sverige. Den 59 år gamle mannen nektar utlevering og politiet krev at han blir halden fengsla til det kan skje, melder NRK.

For snart to veker sidan vart det opplyst at han har samtykka til å bli utlevert til Noreg så snart han har fått rydda ut av huset sitt i Arvika.

Han har blitt avhøyrt av politiet i Sverige saman med forsvararen sin, advokat John Christian Elden, som då opplyste til NTB at han ikkje har knytt seg til drapet.

Borgar Giil Andresen vart funnen død med skadar ved Loe Bruk i Hokksund sentrum. 1. juledag opplyste politiet at den førebelse obduksjonsrapporten stadfesta at mannen var utsett for ei kriminell handling.

Den drapssikta mannen vart etterlyst av politiet same dag og vart arrestert 2. juledag i Sverige. Ifølgje VG er mannen i familie med enka etter avdøde.

