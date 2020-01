Dei fire døde etter husbrannen i Bergen blir gravlagde måndag

innenriks

Det opplyser talspersonen til familien, Kinda Johansen, i ei pressemelding.

– Alle som ønskjer å delta er hjarteleg velkomne, skriv Johansen i pressemeldinga.

Gravferda blir halden i Haukelandshallen klokka 10.30 måndag formiddag, der det blir bønn for dei døde leia av ein imam. Det blir òg talar og helsingar.

Etter samlinga blir kistene køyrde til Loddefjord gravplass for gravferd etter muslimsk tradisjon.

Etterpå blir det halde ei samling for familie og vener.

Det var i 6.45-tida laurdag førre veke at brannen braut ut i den eine delen av ein tomannsbustad i bydelen Ytrebygda like ved Flesland i Bergen. Mor og tre døtrer døydde på sjukehus, medan far og éin av sønene overlevde bustadbrannen. Den andre sonen var på overnattingsbesøk.

(©NPK)