713 hurtigladarar blei bygde i 2019

innenriks

Tala er henta frå den nasjonale ladestasjonsbasen Nobil, som blir drifta av Norsk elbilforening på oppdrag frå Enova. Hurtigladarar er ladarar som leverer 50 kilowattimar eller meir.

– Vi meiner det må byggjast over 1.000 hurtigladarar i året for å halde tritt med elbilsalet og unngå at hurtigladekøene veks, seier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Ho får støtte frå NAF, som har bedt regjeringa kalle inn aktørane som skal sørgje for utbygging av ladestasjonar.

– I 2019 blei det berre bygd litt over halvparten av den ladekapasiteten som trengst, og langt færre hurtigladarar enn det selskapa planla for i starten av året, sa Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgivar i NAF, i desember.

Lynladarar auka kraftig i 2019, frå 25 til 226.

Blant byane har Oslo flest hurtigladarar med 118, mens Bergen har 75, Trondheim 53 og Stavanger har 33.

Fordelt på fylke har Viken klart flest med 586 hurtigladarar. Vestland har 418, mens Innlandet har 301. Nord-Noreg ligg framleis på botn. Troms og Finnmark har berre 46 hurtigladarar, av dei dei fleste ligg i Troms.

