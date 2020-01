Oljedirektøren: Klimadebatten må baserast på fakta

innenriks

– Bakgrunnen for mykje av diskusjonen om framtida for næringa er klimadebatten. Eg trur det er viktig at me ikkje lèt oss blenda av våre eigne oppfatningar og trekkjer for raske konklusjonar basert på eit for smalt faktagrunnlag, seier Ingrid Sølvberg, direktør for Oljedirektoratet.

Torsdag presenterte den ferske oljedirektøren sokkelåret 2019. Sølvberg starta den første store presentasjonen sin som direktør med å hoppa rett inn i miljødebatten.

– Olje og gass har på ganske kort tid gått frå å omtalast som ei fantastisk moglegheit til å vera ein stor trugsel. Samtidig ser me at det globale oljeforbruket har dobla seg dei siste 50 åra, og dei fleste analysane tyder på at etterspurnaden vil bli høg i mange år framover, seier Sølvberg.

– All lønsam petroleum skal vera produsert før felta blir stengde ned, seier ho.

Høg aktivitet i 2019

Oljedirektoratet slår fast at det var høg aktivitet på sokkelen i 2019, og rekordmange felt er i produksjon.

Den samla produksjonen gjekk likevel noko ned samanlikna med året før.

Det kjem av at gassproduksjonen vart noko lågare enn forventa, og at selskapa valde å halda att på grunn av marknadssituasjonen. Oljedirektoratet ventar at dette snur i 2020, blir det slege fast i oppsummeringa til direktoratet av fjoråret.

– Oppstart av nye felt, og spesielt Johan Sverdrup, vil meir enn vega opp for den naturlege nedgangen i oljeproduksjon frå mange av dei andre felta, seier Sølvberg.

Ved årsskiftet var det 87 produserande felt, noko som er ny rekord.

Spår nesten-rekord i 2024

Det er òg venta at den samla produksjonen av olje og gass vil auka dei neste åra, og at han i 2024 vil liggja nær rekordåret 2004. Det er mellom anna på grunn av opninga av Johan Sverdrup og fordi Johan Castberg-feltet i Barentshavet etter planen blir sette i drift i 2022.

Ved den førre produksjonstoppen stod olje for mesteparten av produksjonen, men det er venta at gass vil utgjera rundt halvparten i 2024.

Sølvberg er likevel klar på at mykje av produksjonen etter 2024 må koma frå prosjekt som må vedtakast på felt, funn som må byggjast ut og ressursar som enno ikkje er funne.

– For å koma i mål med dette må selskapa vedta og setja i gang tiltak for å auka utvinninga frå felt i drift. I tillegg må det gjerast vedtak om utbygging av nye felt. Det må òg leitast og bli gjort nye funn som kan byggjast ut, seier oljedirektøren.

Uoppdaga ressursar i omstridt område

Sølvberg peikar på at utrekningar viser at Noreg førebels truleg har pumpa opp 48 prosent av ressursane som ligg under havbotnen, medan 25 prosent av ressursane framleis kan vera uoppdaga.

– Ein stor del av dei uoppdaga ressursane kan liggja i Barentshavet nord, seier Sølvberg, som samtidig påpeikar at det er stor uvisse knytt til dette fordi det ikkje er bora leitebrunnar her.

Oljedirektoratet har dei siste åtte åra samla inn seismiske data i Barentshavet nord.

Området er likevel omstridt, og det er usemje internt i regjeringa, særleg mellom Venstre og Frp, om kor langt nord i Barentshavet det skal opnast for å leita etter olje.

Ingrid Sølvberg peikar likevel på at det er uoppdaga ressursar i alle dei norske havområda, og at dette gjer at produksjonen kan halda fram i mange år framover dersom dei blir funne og realiserte.

– Me har eit godt grunnlag for framleis høg verdiskaping frå olje- og gassnæringa i lang tid, seier Sølvberg.

