Meir enn 313.000 til Stålsett-innsamlinga

innenriks

Stålsett vart før jul dømt til bot og fengsel i 45 dagar med ei prøvetid på to år for å ha tilsett ein ureturnerbar asylsøkar, men sidan dommen er vilkårsbunden, slepp han å sone.

Torsdag skriv Vårt Land at innsamlinga til Silje Haavet Golden hittil har fått inn over 313.000 kroner frå nærare 1.700 givarar.

– Det er heilt fantastisk å sjå kor mange som var med og«heva stemma» ­ gjennom å bidra i denne saka, skriv ­Golden i ein e-post.

Sidan Stålsett gjorde det klart at han ønskte å betale bota sjølv, vart det vedtatt at 80.000 skulle gå i julegåve til han og til Lula Tekle, den eritreiske kvinna som arbeidde for Stålsett.

Resten av midla, skal etter ønske frå Stålsett gå til organisasjonen Mennesker i Limbo, som er ei gruppe lengeverande papirlause i Noreg. Dei følgjer mellom anna spent med på korleis regjeringa vil forme ut den varsla løysinga for papirlause som har vore i Noreg i meir enn 16 år.

(©NPK)