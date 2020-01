Kvinne omkom etter bustadbrann i Askim

innenriks

Kvinna vart funnen medvitslaus i bustaden og frakta til Ullevål. Det vart utført livreddande førstehjelp på staden, før ho vart frakta med luftambulanse til sjukehus, men livet stod ikkje til å redde, og klokka 0.12 natt til torsdag vart ho erklært død. Pårørande er varsla.

– Politiet fekk melding om dødsfallet 00.42 og at det er kravd obduksjon, seier operasjonsleiar Tore Sandberg i Aust politidistrikt til NTB.

Årsaka til brannen er enno ikkje kjent.

– Det var ikkje opne flammar då vi kom til bustaden, men mykje røyk. Det vitnar om at det er mykje varmepotensial i bustaden. Dette er ein alvorleg husbrann, sa operasjonsleiar Terje Marstad i Aust politidistrikt tidlegare på kvelden.

Totalt var to personar folkeregistrerte i bustaden. Den andre personen kom heim medan redningsarbeidet gjekk føre seg.

Politiet fekk melding klokka 20.08 om brannen i einebustaden, som ligg like ved Askim politistasjon. Det var full overtenning, men brannen vart sløkt like før klokka 21 onsdag kveld. Naudetatane er sikre på at det ikkje var fleire personar i huset.

