Konfliktrådet fekk inn 7.383 saker i 2019

innenriks

Narkotika, vald og trugslar utgjer hovuddelen av lovbrota for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, ifølgje Konfliktrådet.

Talet på ungdomsstraffer har auka til 71 i 2019 frå 54 året før. 448 ungdommar har fått ungdomsoppfølging, som er ein svak nedgang frå 472 ungdommar i 2018.

Sidan iverksetjinga i 2014 er 269 personar dømde til ungdomsstraff, medan 1.984 har fått ungdomsoppfølging.

Konfliktrådet har i 2019 redusert tidsbruken frå mottak av saka til straffegjennomføringa er i gang. Gjennomsnittet er no 68 dagar i staden for 76 året før.

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging gjeld unge lovbrytarar frå 15 til 18 år som treng tett oppfølging over tid.

Det er framleis store skilnader mellom politidistrikta i bruken av ungdomsreaksjonane, ifølgje direktør Christine Wilberg for konfliktråda i Noreg.

– Me er opptatt av at ungdomane skal få dei same moglegheitene uavhengig av kvar i landet dei bur. Me treng difor endå tettare dialog med politiet, seier Wilberg.

