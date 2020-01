Helsedepartementet: Listhaug inhabil på grunn av vennskap med tobakksdirektør

innenriks

Listhaug (FrP) vart kjent med Pia Prestmo i 2004, då ho var byrådssekretær i Oslo og Prestmo var rådgivar for Høgre på rådhuset. Ifølgje eit brev frå Helse- og omsorgsdepartementet har Listhaug karakterisert Prestmo som ei «nær venninne», ifølgje Dagens Næringsliv.

Den noverande olje- og energiministeren var eldre- og folkehelseminister frå 6. mai til 18. desember i fjor.

Prestmo er kommunikasjonsdirektør og samfunnskontakt i Philip Morris International, det største tobakksselskapet i verda. Selskapet har ein marknadsdel i Noreg på 30–35 prosent, anslår departementet.

I eit brev 6. november vurderte departementet forholdet til at Listhaug ikkje kunne ha ansvar for tobakksfeltet og viser til at tobakksindustrien har prøvd å undergrave tiltaket til nasjonale styresmakter for å førebygge tobakksbruk.

«Det er en grunnleggende og uforsonlig konflikt mellom tobakksindustriens interesser og folkehelseinteresser» , skriv departementet i eit brev til Justisdepartementet.

Justisdepartementet svarer at Listhaug ikkje er inhabil i saker av generell karakter på tobakksområdet, men er samd i at ho er inhabil i saker som gjeld Philip Morris International direkte, og saker som kan ha verdi for Prestmo og stillinga hennar.

