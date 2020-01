Hagen-saka har så langt kosta politiet 15 millionar kroner ekstra

innenriks

Hagen-saka har ført til over 15 millionar kroner i meirutgifter dei drygt 14 månadene som er gått sidan kvinna forsvann frå heimen sin på Lørenskog på Romerike. I fjor isolert var meirkostnadene oppe i snautt 11 millionar kroner, melder TV 2.

– Her er «meirutgifter» viktig å understreka. Lønnsutgifter til fast tilsette som har jobba med denne saka, er til dømes ikkje med i det reknestykket, seier politiinspektør Tommy Brøske i Aust politidistrikt til kanalen.

I dag jobbar rundt 35 politifolk berre med forsvinningssaka, men i dei mest hektiske periodane har det vore betydeleg meir enn 100 politifolk som har jobba med saka, ifølgje Brøske.

Frå bortføring til drap

Anne-Elisabeth Hagen (69) – kona til eigedomsinvestor Tom Hagen – vart 31. oktober 2018 etter alt å døma tatt mot sin vilje ut av heimen sin av ukjende gjerningsmenn. Tilbake i bustadhuset i enden av Sloraveien på Lørenskog låg nokre få tekniske spor og eit brev stila til ektemannen med instruksjonar om kva han måtte gjera og ikkje gjera viss han ville sjå kona igjen.

I brevet låg det eit krav om betaling av rundt 9 millionar euro i løysepengar, snautt 90 millionar kroner etter dagens kurs, og ein beskjed om at han ikkje under noko omstende måtte involvera politiet. Då ville Anne-Elisabeth hagen blir drepen.

Først etter ti vekers hemmeleg etterforsking gjekk politiet ut offentleg med saka. Ho står i dag i det store og heile i same stilling, med ei vesentleg endring. Politiet trur no at Hagen var offer for eit overlagt drap, og at den påståtte bortføringa var iscenesett for å tåkeleggja kva som eigentleg hende.

Skal leita i nærområdet

Ved inngangen til 2020 har politiet ingen mistenkte, og har berre sikra relativt få tekniske spor frå bustadhuset på Lørenskog – mellom anna trugsels-/bortføringsbrevet og papiret det var skrive på, strips, skoavtrykk og slepespor på badet.

I oktober uttala Brøske at politiet håpte å oppklara saka innan utgangen av 2019. No ønskjer han ikkje lenger å kommentera noko tidsperspektiv for etterforskinga overfor TV 2, men poengterer at det blir gjort «helt konkrete vurderinger om hvor lenge etterforskningen kan pågå og med hvilket omfang».

– Framleis har vi ikkje fått ferdigstilt etterforskingssteg av spor som me meiner er relevante for ei mogleg oppklaring. Så lenge det er sånne oppgåver, vil denne etterforskinga kunna halda fram, seier han.

Sidan politiet trur Hagen er drepen, vil det vera sentralt i tida som kjem å finna liket.

– Søka vil vera konsentrerte om landområde i nærleiken av åstaden, seier etterforskingsleiaren.

(©NPK)