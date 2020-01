Frode Berg startar debrifing hos Etterretningstenesta

innenriks

Debrifinga skal føregå over tre dagar på ein skjerma stad på Austlandet, ifølgje TV 2.

– Det er ikkje noko eg har fått pålegg om, men noko som eg ønskte sjølv. Det er ein del opplysningar eg har lyst til å dela med dei, seier Berg.

Berg vart i april 2019 dømd til 14 års fengsel for spionasje i Russland, men etter to år i fengsel i Moskva kom han tilbake til Noreg i november. Ei spionutveksling mellom Litauen og Russland, som Berg vart ein del av, opna for benåding og lauslating av nordmannen.

Berg nekta straffskuld, men har erkjent å ha vore kurer for norsk etterretning. Han seier til TV 2 at han informerte norsk etterretning kontinuerleg medan han var grenseinspektør, ei stilling han hadde i over 20 år.

