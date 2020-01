innenriks

Storm og snøvêr gir snøfokk mange stadar i Sør-Noreg. Fylkesveg 53 mellom Tyin og Årdal og riksveg 13 over Vikafjellet er stengde inntil vidare. Det same gjeld riksveg 7 over Hardangervidda, fylkesveg 50 mellom Hol og Aurland, og dessutan riksveg 15 over Strynefjellet.

På riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekøyring.

Europaveg 16 over Filefjell og europaveg 134 over Haukelifjell er opne.

