Ferjeprisane i Nordland blir kutta etter opprør

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp), seier torsdag til NRK at prisauken har ført til at nokre innbyggjarar blir ramma uforholdsmessig hardt, og at dei no vil reversere ein del av det prishoppet som vart innført ved nyttår.

Både i Nordland og Møre og Romsdal – fylka som har flest ferjesamband – har ferjetakstane auka kraftig frå nyttår. I Nordland – som har 28 ferjesamband – har prisane auka med mellom 20 og 40 prosent.

Endringane vil bli gjort så snart som mogleg, men detaljane for kva samband som får kutt i billettprisen, er førebels ikkje klare. Fylkesrådet vil finansiere priskuttet på ferjer med pengar frå ein pott som er sett av til sikring mot auka drivstoffprisar.

Må ta grep

– Vi ser at dette er eit opprør som engasjerer heile kystbefolkninga. Vi er nøydde til å ta grep, sjølv om det er ei kortsiktig løysing, seier Bentzen.

Også i Møre og Romsdal har det vore opprør mot takstauken frå nyttår. Fylkesordførar Tove Lise Torve (Ap) seier likevel at det ikkje er aktuelt å kutte i billettprisane her. Ho seier politikarane i Nordland kan kutte andre stader i budsjettet, men dette er ifølgje henne ikkje like enkelt i Møre og Romsdal.

Prisaukane gjeld òg andre stader i landet, som i Troms og Finnmark, i Rogaland og på Vestlandet.

Ordføraropprør

Tysdag denne veka fekk samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) eit opprop underteikna av 45 ordførarar som krev at staten innfører maksprisar på ferjer.

Ordførarane har likevel møtt lita forståing hos samferdselsministeren. Han meiner det er fylkespolitikarane som har ansvaret, ikkje staten, og avviser at han kan leggje føringar på prisnivåa.

– Å detaljregulere korleis fylkeskommunen skal regulere takstsonene sine kan ikkje eg gjere. Når det er fylkeskommunane som har ansvaret, så må dei ta det ansvaret. Det er dei som gjer prioriteringane, sa Dale til NRK tysdag.

